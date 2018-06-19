Adı Beşiktaş ile geçen Guti Real Madrid'de kaldı

Yeni sezonda teknik ekipte Şenol Güneş'in yardımcılığına Beşiktaş'ta futbol oynamış bir ismi getirmeyi planlayan siyah- beyazlı yönetime, İspanya'dan kötü haber geldi. Başkan Fikret Orman, bir süre önce İspanya'ya giderek Madrid'de Guti ile bir araya gelerek Şenol Güneş'in yardımcılığı teklifinde bulunmuştu. Real Madrid altyapısında görev yapan Guti de Orman'ın bu önerisine ilk başta sıcak bakmıştı. Ancak eflatun beyazlı ekipte sürpriz bir kararla teknik direktörlük görevine gelen Julen Lopetegui de Gutı ile çalışmak isteğini yıldız isme iletti. Lopetegui'den gelen "Yardımcı olmak ister misin" teklifini geri çeviremeyen Guti'nin büyük olasılıkla tercihini görev yaptığı kulübünden yana kullanacağı kaydedildi. İspanya cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Güneş'in de İlhan Mansız'a daha sıcak baktığı öğrenildi.



GÜNEŞ İSİM VERMİYOR!

Teknik Güneş ile Başkan Fikret Orman arasındaki 'yardımcı hoca' krizi halen çözülemedi. Geçen yaz Tamer Tuna'nın "Bana verilen sözler tutulmadı, teknik direktör olacaktım" dediği günden bu yana Güneş, başkan Orman'ın "Bir yardımcın olsun" sözlerine 'olumsuz' cevap veriyor. Yusuf Şimşek ve Mustafa Doğan için olumsuz konuşan tecrübeli hoca, başkanın "Bir yardımcı hoca gelecek" sözlerine yanıt vermiyor. Güneş'in bu konuda yakın çevresine "Benim yanıma değil, yerime adam aranıyor galiba" diyerek serzenişte bulunduğu belirtildi.