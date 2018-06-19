Adı Beşiktaş ile geçen Guti Real Madrid'de kaldı – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    Adı ile geçen Guti 'de kaldı

    Adı Beşiktaş ile geçen Guti Real Madrid'de kaldı

    ’ta yardımcı antrenörlük için adı geçen İspanyol yıldız Guti Hernandez, aynı teklifi yapan ’i tercih etti

    Yeni sezonda teknik ekipte 'in yardımcılığına 'ta futbol oynamış bir ismi getirmeyi planlayan siyah- beyazlı yönetime, 'dan kötü haber geldi. Başkan , bir süre önce İspanya'ya giderek Madrid'de Guti ile bir araya gelerek Şenol Güneş'in yardımcılığı teklifinde bulunmuştu. altyapısında görev yapan Guti de Orman'ın bu önerisine ilk başta sıcak bakmıştı. Ancak eflatun beyazlı ekipte sürpriz bir kararla teknik direktörlük görevine gelen Julen Lopetegui de Gutı ile çalışmak isteğini yıldız isme iletti. Lopetegui'den gelen "Yardımcı olmak ister misin" teklifini geri çeviremeyen Guti'nin büyük olasılıkla tercihini görev yaptığı kulübünden yana kullanacağı kaydedildi. İspanya cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Güneş'in de 'a daha sıcak baktığı öğrenildi.

    GÜNEŞ İSİM VERMİYOR!
    Teknik Güneş ile Başkan Fikret Orman arasındaki 'yardımcı hoca' krizi halen çözülemedi. Geçen yaz 'nın "Bana verilen sözler tutulmadı, teknik direktör olacaktım" dediği günden bu yana Güneş, başkan Orman'ın "Bir yardımcın olsun" sözlerine 'olumsuz' cevap veriyor. ve Mustafa Doğan için olumsuz konuşan tecrübeli hoca, başkanın "Bir yardımcı hoca gelecek" sözlerine yanıt vermiyor. Güneş'in bu konuda yakın çevresine "Benim yanıma değil, yerime adam aranıyor galiba" diyerek serzenişte bulunduğu belirtildi.

    1. 19.6.2018
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