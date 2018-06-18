Ramires’in sakatlığı yönetimi korkutuyor – Fotomaç – 18 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ’in sakatlığı yönetimi korkutuyor

    Ramires’in sakatlığı yönetimi korkutuyor

    Bu sezon Ligi'nde geride kalan 13 haftada sakat olmamasına rağmen hiçbir maça çıkmayan 'i, Suning kulübünün takasla 'a göndermek istediği iddia edilmişti.

    Bu sezon Ligi'nde geride kalan 13 haftada sakat olmamasına rağmen hiçbir maça çıkmayan 'i, Suning kulübünün takasla 'a göndermek istediği iddia edilmişti. Bu iddianın hemen ardından Beşiktaş yönetimi düğmeye basarak Çin takımlarıyla çalışan menajerle temas kurdu. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramires'in bir böbreğinde sorun olduğu ve ciddi anlamda problem yaşanabileceği bilgisinin araştırılması kararı verildi.

    1. 18.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ramires’in sakatlığı yönetimi korkutuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN