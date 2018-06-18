Ramires’in sakatlığı yönetimi korkutuyor

Bu sezon Çin Ligi'nde geride kalan 13 haftada sakat olmamasına rağmen hiçbir maça çıkmayan Ramires'i, Suning kulübünün takasla Beşiktaş'a göndermek istediği iddia edilmişti. Bu iddianın hemen ardından Beşiktaş yönetimi düğmeye basarak Çin takımlarıyla çalışan menajerle temas kurdu. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramires'in bir böbreğinde sorun olduğu ve ciddi anlamda problem yaşanabileceği bilgisinin araştırılması kararı verildi.