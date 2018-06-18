Ramires’in sakatlığı yönetimi korkutuyor
Bu sezon Çin Ligi'nde geride kalan 13 haftada sakat olmamasına rağmen hiçbir maça çıkmayan Ramires'i, Suning kulübünün takasla Beşiktaş'a göndermek istediği iddia edilmişti.
Bu sezon Çin Ligi'nde geride kalan 13 haftada sakat olmamasına rağmen hiçbir maça çıkmayan Ramires'i, Suning kulübünün takasla Beşiktaş'a göndermek istediği iddia edilmişti. Bu iddianın hemen ardından Beşiktaş yönetimi düğmeye basarak Çin takımlarıyla çalışan menajerle temas kurdu. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramires'in bir böbreğinde sorun olduğu ve ciddi anlamda problem yaşanabileceği bilgisinin araştırılması kararı verildi.
- 18.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
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