Beşiktaş'tan Rafael Da Silva çıkarması – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    'tan Da Silva çıkarması

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan <a href="/index/rafael?id=26103b5d-8e1c-47d7-b30b-71e238c0fe85" class="" rel="tag">Rafael</a> Da Silva çıkarması

    Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , ilk resmi imzayı Da Silva'ya attırmak amacında.

    Teknik direktör 'in isteği doğrultusunda transferde önceliği sağ bek ve santrfor bölgelerine veren Siyah-Beyazlılar, 'un Brezilyalı sağbeki Da Silva için son görüşmeleri yapıyor. Fransız ekibi ile 5 milyon Euro seviyesinde başlayan pazarlıkların 2 haftalık süreçte 'ın istediği seviyelere geldiği ve final görüşmelerinin bu hafta yapılacağı öğrenildi.

    transfer komitesi hafta sonuna kadar Fransa'ya giderek yetkilileri ve 'in kendisi ile bir araya gelecek ve bu görüşmelerde resmi imzayı attırmaya çalışacak. ile hemen hemen tüm konularda anlaşılmasına rağmen sonraki satıştan pay ve bonuslar konusunda pürüzlerin kaldığı ve bu pürüzlerin de Fransa'da yapılacak yüz yüze görüşmelerle çözümleneceği öğrenildi.

    ADRİANO VE MARCELO RAFAEL'İN BEŞİKTAŞ'IN SEÇMESİNDE ETKİLİ ODU

    7 sezon Manchaster United ve 3 sezon 'da oynayan Da Silva'nın 'ın teklifine evet demesinde Adriano ve 'da forma giyen eski Beşiktaşlı Marcelo etkili oldu. 'ı ve 'i seçmekle en doğru tercihini yapacağını söyleyen Marecelo'nun yanı sıra ve Türkiye ilgili bilgi aldığı Adriano'nun verdiği referansların üzerinde oldukça fazla etki yarattığı bildirildi.

    SANTRFOR İÇİN BEKLEME KARARI

    Transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir santrfor katacak olan , Negredo ve Vagner Love'ın durumunda bir değişiklik olmayınca bekleme kararı aldı. Yönetimin satmak istemesine karşın gelen tekliflerin beklentilerin çok altında kalması şu an için transfer komitesinin elini ayağını bağlamış durumda. İki oyuncunun aldığı ücretin yıllık 6 milyon 350 bin Euro olması, teklif sunulan golcülerin bekletilmesine ve örneğinde olduğu gibi başka kulüplerin devreye girmesine yol açıyor. Bu sebeple bir süre bekleme kararı olan transfer komitesi, son çare olarak her iki oyuncuya da 1 yıllık ücretine karşılık bonservisini teklif etme seçeneğini masaya yatıracak ve sonrasında santrafor transferi yapacak.

    1. 18.6.2018 15:22
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