Beşiktaş'ın Gunnarsson pişmanlığı

İngiliz basını, Beşiktaş'ın Cardiff City forması giyen ve aynı zamanda İzlanda milli takımının da kaptanı olan Aron Gunnarsson'u transfer etmek istediğini iddia etti. Aron Gunnarsson ismi uzun zaman önce Trabzonspor'un gündemine gelmişti... Cardiff ile sözleşmesi biten İzlandalı ön liberonun Atiba'nın yerine Beşiktaş'a imza atacağı iddia edilmişti. O dönemde İzlandalı oyuncunun menajeri iddialar üzerine siyah-beyazlı yönetimle temas kurmuş ve bir teklifler olup olmayacağını sormuştu. Yönetim de transfer için sezon sonunu işaret etmişti. Arjantin karşısında İzlanda sahadan 1-1 beraberlik çıkarırken, sahaya kaptan olarak çıkan 28 yaşındaki Gunnarsson parmak ısırttı. Beşiktaş'ın o dönemde sözleşme imzalatmadığı İzlandalı oyuncunun Dünya Kupası'ndan sonra fiyatının en az ikiye katlanacağı ise iddialar arasında.



İngiliz ekibi Cardif City'de 258 resmi maçta forma giyen Aron Gunnarsson, rakip filelere 24 gol gönderirken, 22 de asist yapmayı başardı. 46 gole direkt katkı yapan İzlandalı yıldız, A Milli takım formasıyla 78 maçta 2 gol buldu.