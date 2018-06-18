Beşiktaş'ın Gunnarsson pişmanlığı
Beşiktaş’ta, Atiba’nın yerine düşünülen ve bonservisi elinde olan İzlandalı yıldızın Dünya Kupası ‘ndaki performansı yönetimi zorluyor
İngiliz basını, Beşiktaş'ın Cardiff City forması giyen ve aynı zamanda İzlanda milli takımının da kaptanı olan Aron Gunnarsson'u transfer etmek istediğini iddia etti. Aron Gunnarsson ismi uzun zaman önce Trabzonspor'un gündemine gelmişti... Cardiff ile sözleşmesi biten İzlandalı ön liberonun Atiba'nın yerine Beşiktaş'a imza atacağı iddia edilmişti. O dönemde İzlandalı oyuncunun menajeri iddialar üzerine siyah-beyazlı yönetimle temas kurmuş ve bir teklifler olup olmayacağını sormuştu. Yönetim de transfer için sezon sonunu işaret etmişti. Arjantin karşısında İzlanda sahadan 1-1 beraberlik çıkarırken, sahaya kaptan olarak çıkan 28 yaşındaki Gunnarsson parmak ısırttı. Beşiktaş'ın o dönemde sözleşme imzalatmadığı İzlandalı oyuncunun Dünya Kupası'ndan sonra fiyatının en az ikiye katlanacağı ise iddialar arasında.
İngiliz ekibi Cardif City'de 258 resmi maçta forma giyen Aron Gunnarsson, rakip filelere 24 gol gönderirken, 22 de asist yapmayı başardı. 46 gole direkt katkı yapan İzlandalı yıldız, A Milli takım formasıyla 78 maçta 2 gol buldu.
- 18.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Beşiktaş'ın Gunnarsson pişmanlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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