Beşiktaş 'tan Perulu Yotun'a yakın takip
Orlando City’de forma giyen Perulu orta saha oyuncusu takibe alındı
Beşiktaş teknik ekibi, Dünya Kupası maçlarını yakından takip ediyor. Danimarka-Peru maçında Güney Amerika ekibinin orta sahanın ortasında oynayan sol ayaklı Yoshimar Yotun'un siyah-beyazlıların dikkatini çektiği ve bu oyuncunun izlenmesi kararı alındı. İşin ilginci 28 yaşındaki Yotun'un, Samet Aybaba tarafından transfer edilmesinin istendiği ama Vasco Da Gama'ya kiralanan Perulu oyuncu için herhangi bir hamle yapılmadığı ortaya çıktı.
- 18.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Beşiktaş 'tan Perulu Yotun'a yakın takip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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