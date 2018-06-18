Beşiktaş 'tan Perulu Yotun'a yakın takip – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    'tan Perulu Yotun'a yakın takip

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> 'tan Perulu Yotun'a yakın takip

    Orlando City’de forma giyen Perulu orta saha oyuncusu takibe alındı

    teknik ekibi, maçlarını yakından takip ediyor. Danimarka-Peru maçında ekibinin orta sahanın ortasında oynayan sol ayaklı Yoshimar Yotun'un siyah-beyazlıların dikkatini çektiği ve bu oyuncunun izlenmesi kararı alındı. İşin ilginci 28 yaşındaki Yotun'un, tarafından transfer edilmesinin istendiği ama Vasco Da Gama'ya kiralanan Perulu oyuncu için herhangi bir hamle yapılmadığı ortaya çıktı.

    1. 18.6.2018
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