Beşiktaş teknik ekibi, Dünya Kupası maçlarını yakından takip ediyor. Danimarka-Peru maçında Güney Amerika ekibinin orta sahanın ortasında oynayan sol ayaklı Yoshimar Yotun'un siyah-beyazlıların dikkatini çektiği ve bu oyuncunun izlenmesi kararı alındı. İşin ilginci 28 yaşındaki Yotun'un, Samet Aybaba tarafından transfer edilmesinin istendiği ama Vasco Da Gama'ya kiralanan Perulu oyuncu için herhangi bir hamle yapılmadığı ortaya çıktı.