Galatasaray'ın da listesinde olan Bas Dost için Beşiktaş, araştırmalarını sıklaştırdı. Ancak FIFA'nın serbest futbolcu statüsüne almasına rağmen, Sporting adına belirleyeceği rakamın belirsizliği sıkıntı yarattı. 4 ila 15 milyon euro arasında dolaşan farklı rakamlar yüzünden Beşiktaş yönetimi beklemeye geçti.