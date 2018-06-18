Beşiktaş Bas Dost için FIFA bekleniyor – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    için bekleniyor

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/bas-dost?id=e401d454-351a-453c-bd6e-8a737fb9bd5a" class="" rel="tag">Bas Dost</a> için <a href="/index/fifa?id=5b260483-9ae4-4642-9f34-3d3114e5dd2f" class="" rel="tag">FIFA</a> bekleniyor

    'ın da listesinde olan için , araştırmalarını sıklaştırdı.

    'ın da listesinde olan için , araştırmalarını sıklaştırdı. Ancak 'nın serbest futbolcu statüsüne almasına rağmen, Sporting adına belirleyeceği rakamın belirsizliği sıkıntı yarattı. 4 ila 15 milyon euro arasında dolaşan farklı rakamlar yüzünden yönetimi beklemeye geçti.

    1. 18.6.2018
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