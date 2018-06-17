Şenol Güneş kadro çalışmalarını sürdürüyor
Beşiktaş'ın genç oyuncularından Cyle Larin, sezon bittiğinden bu yana durmak dinlenmek bilmeden çalışıyor.
Beşiktaş'ın genç oyuncularından Cyle Larin, sezon bittiğinden bu yana durmak dinlenmek bilmeden çalışıyor. Cyle Larin'in kendi fizyoterapistiyle tatilini kenara bırakıp Kanada'da çalışması, sezon öncesi istekli ve hırslı görüntüsü Slovakya kampı öncesi siyah-beyazlı teknik ekibi heyecanlandırdı. Şenol Güneş, Larin'in bu sezon kiralanmasına sıcak bakmıyor.
JEREMAİN LENS'İ KADRODA İSTEMEDİ
Teknik direktör Şenol Güneş, yeni sezonda takımda kalırsa sağ bekte değerlendirmekte kararlı olduğu Jeremain Lens için Rizespor'dan gelen kiralama teklifinin değerlendirilmesini istedi. Tecrübeli teknik adam asosyal tavırları yüzünden takım içinde her zaman rahatsızlık nedeni olduğunu söylediği Lens'in yedek kalmayı da her zaman sorun ettiğini anlattı.
- 17.6.2018
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Beşiktaş'ta Negredo iddialı!
Toplam 2
Yorum
karakartalll yıllık maliyetinde indirime gidecekse 2. forvet olarak kalsın belki arkasında iyi bir 10 numarayla bir şeyler yapabilir takımada alıştı.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 14
Yorum
hakan çok basit biriydide o yüzden basite aldırdı. bakıyorum gecen yıl küfrederek gitmesini isteyenler bu yıl hernedense duygusal davranmaya basly
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Henüz resmi temas yok!
Toplam 1
Yorum
karado aykut hoca ile devam fb şampiyon.
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