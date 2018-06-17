Beşiktaş'ın genç oyuncularından Cyle Larin, sezon bittiğinden bu yana durmak dinlenmek bilmeden çalışıyor. Cyle Larin'in kendi fizyoterapistiyle tatilini kenara bırakıp Kanada'da çalışması, sezon öncesi istekli ve hırslı görüntüsü Slovakya kampı öncesi siyah-beyazlı teknik ekibi heyecanlandırdı. Şenol Güneş, Larin'in bu sezon kiralanmasına sıcak bakmıyor.



JEREMAİN LENS'İ KADRODA İSTEMEDİ

Teknik direktör Şenol Güneş, yeni sezonda takımda kalırsa sağ bekte değerlendirmekte kararlı olduğu Jeremain Lens için Rizespor'dan gelen kiralama teklifinin değerlendirilmesini istedi. Tecrübeli teknik adam asosyal tavırları yüzünden takım içinde her zaman rahatsızlık nedeni olduğunu söylediği Lens'in yedek kalmayı da her zaman sorun ettiğini anlattı.