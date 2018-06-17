Şenol Güneş kadro çalışmalarını sürdürüyor – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    kadro çalışmalarını sürdürüyor

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> kadro çalışmalarını sürdürüyor

    'ın genç oyuncularından Cyle Larin, sezon bittiğinden bu yana durmak dinlenmek bilmeden çalışıyor.

    'ın genç oyuncularından Cyle Larin, sezon bittiğinden bu yana durmak dinlenmek bilmeden çalışıyor. Cyle Larin'in kendi fizyoterapistiyle tatilini kenara bırakıp 'da çalışması, sezon öncesi istekli ve hırslı görüntüsü Slovakya kampı öncesi siyah-beyazlı teknik ekibi heyecanlandırdı. , Larin'in bu sezon kiralanmasına sıcak bakmıyor.

    JEREMAİN LENS'İ KADRODA İSTEMEDİ
    Teknik direktör , yeni sezonda takımda kalırsa sağ bekte değerlendirmekte kararlı olduğu için Rizespor'dan gelen kiralama teklifinin değerlendirilmesini istedi. Tecrübeli teknik adam asosyal tavırları yüzünden takım içinde her zaman rahatsızlık nedeni olduğunu söylediği Lens'in yedek kalmayı da her zaman sorun ettiğini anlattı.

    1. 17.6.2018
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