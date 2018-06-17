Beşiktaş'tan Türkiye'de bir ilk – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    'tan 'de bir ilk

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan <a href="/index/turkiye?id=a5c5b620-8592-482f-bee7-76e6474642cf" class="" rel="tag">Türkiye</a>'de bir ilk

    ilk defa bir adada dernek açtı.

    ilk defa bir adada dernek açtı. Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği'nin açılış törenine, Kaymakam Mustafa Akın, Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Beşiktaşlı yönetici Candaş Tolga Işık, Beşiktaşlı sanatçı , Gazeteci-Yazar ve siyah-beyazlı taraftarlar katıldı. Açılış sırasında Beşiktaşlı taraftarlar ekibe büyük destek verdi.

    1. 17.6.2018
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