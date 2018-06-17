Beşiktaş ilk defa bir adada dernek açtı.
Beşiktaş ilk defa bir adada dernek açtı. Bozcaada Beşiktaşlılar Derneği'nin açılış törenine, Kaymakam Mustafa Akın, Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Beşiktaşlı yönetici Candaş Tolga Işık, Beşiktaşlı sanatçı Feridun Düzağaç, Gazeteci-Yazar Haluk Şahin ve siyah-beyazlı taraftarlar katıldı. Açılış sırasında Beşiktaşlı taraftarlar ekibe büyük destek verdi.
- 17.6.2018
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Beşiktaş'ta Negredo iddialı!
Toplam 2
Yorum
karakartalll yıllık maliyetinde indirime gidecekse 2. forvet olarak kalsın belki arkasında iyi bir 10 numarayla bir şeyler yapabilir takımada alıştı.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 14
Yorum
hakan çok basit biriydide o yüzden basite aldırdı. bakıyorum gecen yıl küfrederek gitmesini isteyenler bu yıl hernedense duygusal davranmaya basly
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Henüz resmi temas yok!
Toplam 1
Yorum
karado aykut hoca ile devam fb şampiyon.
Beşiktaş'tan Türkiye'de bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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