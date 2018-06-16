Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş için büyük fedekarlık – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    'tan için büyük fedekarlık

    Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş için büyük fedekarlık

    Sözleşmesine 500 bin euro’luk zam alarak 2 milyon euro’ya yuvada kalan Oğuzhan; ve Avrupa’dan gelen teklifleri geri çevirdi

    ile 4 senelik yeni sözleşme imzalayan 'un, siyah- beyazlılarla yaptığı anlaşmayla önemli bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Oğuzhan'ın menajeri Kees Vos ilk etapta Vida, ve 'nun aldığı rakamları ortaya koyarak, "Kaptanınız için teklif ettiğiniz rakam sizce de az değil mi?.. Başka bir takımda teklif ettiğiniz rakamın iki katını rahatlıkla kazanabilir" restini çekti.

    BÜYÜKLER PEŞİNDEYDİ
    F.Bahçe Eski Başkanı ; Oğuzhan'ın menajerine "Bize getir, 1 milyon euro al. Oğuzhan'a da yılda 4 milyon euro vereyim" derken, Abdurrahim Albayrak da yine Vos'a, "Parayı sorun etmesin. Fatih hocayla Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak" teklifini yapmıştı. Kaptan için başta Newcastle olmak üzere West Ham ve Lazio'nun da talepte bulunduğu anak Oğuzhan'ın geri çevirdiği belirtildi.

    1. 16.6.2018
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