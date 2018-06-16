Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş için büyük fedekarlık
Sözleşmesine 500 bin euro’luk zam alarak 2 milyon euro’ya yuvada kalan Oğuzhan; Süper Lig ve Avrupa’dan gelen teklifleri geri çevirdi
Beşiktaş ile 4 senelik yeni sözleşme imzalayan Oğuzhan Özyakup'un, siyah- beyazlılarla yaptığı anlaşmayla önemli bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Oğuzhan'ın menajeri Kees Vos ilk etapta Vida, Pepe ve Negredo'nun aldığı rakamları ortaya koyarak, "Kaptanınız için teklif ettiğiniz rakam sizce de az değil mi?.. Başka bir takımda teklif ettiğiniz rakamın iki katını rahatlıkla kazanabilir" restini çekti.
BÜYÜKLER PEŞİNDEYDİ
F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım; Oğuzhan'ın menajerine "Bize getir, 1 milyon euro al. Oğuzhan'a da yılda 4 milyon euro vereyim" derken, Abdurrahim Albayrak da yine Vos'a, "Parayı sorun etmesin. Fatih hocayla Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak" teklifini yapmıştı. Kaptan için başta Newcastle olmak üzere West Ham ve Lazio'nun da talepte bulunduğu anak Oğuzhan'ın geri çevirdiği belirtildi.
- 16.6.2018
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş için büyük fedekarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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