Beşiktaş'ın 1 yıllık sözleşme uzatma teklif ettiği Atiba, kesin kararını veremedi.
Beşiktaş'ın 1 yıllık sözleşme uzatma teklif ettiği Atiba, kesin kararını veremedi. Ülkesinde tatil yapan Kanadalı yıldız, son verdiği röportajda adeta Beşiktaş'a veda etmişti. Şenol Güneş'in en az bir yıl daha oynamasını istediği Kanadalının ülkesinde Vancouver'la anlaştığı iddia edilse de dedikodunun aslı çıkmadı. Atiba'nın nasıl bir karar vereceği tartışılırken yardımcı hoca olabileceği de gündeme geldi.
- 16.6.2018
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
Kanadalı Atiba kararsız kaldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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