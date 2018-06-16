Kanadalı Atiba kararsız kaldı! – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    kararsız kaldı!

    Kanadalı Atiba kararsız kaldı!

    'ın 1 yıllık sözleşme uzatma teklif ettiği , kesin kararını veremedi.

    'ın 1 yıllık sözleşme uzatma teklif ettiği , kesin kararını veremedi. Ülkesinde tatil yapan yıldız, son verdiği röportajda adeta Beşiktaş'a veda etmişti. 'in en az bir yıl daha oynamasını istediği Kanadalının ülkesinde Vancouver'la anlaştığı iddia edilse de dedikodunun aslı çıkmadı. Atiba'nın nasıl bir karar vereceği tartışılırken yardımcı hoca olabileceği de gündeme geldi.

    1. 16.6.2018
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