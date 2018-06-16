Kanadalı Atiba kararsız kaldı!

Beşiktaş'ın 1 yıllık sözleşme uzatma teklif ettiği Atiba, kesin kararını veremedi. Ülkesinde tatil yapan Kanadalı yıldız, son verdiği röportajda adeta Beşiktaş'a veda etmişti. Şenol Güneş'in en az bir yıl daha oynamasını istediği Kanadalının ülkesinde Vancouver'la anlaştığı iddia edilse de dedikodunun aslı çıkmadı. Atiba'nın nasıl bir karar vereceği tartışılırken yardımcı hoca olabileceği de gündeme geldi.