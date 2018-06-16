Fikret Orman'ın Rafael planı belli oldu

Beşiktaş'ta sağ bek harekatı sürüyor. Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ün yanına Zeki Çelik'in de alınarak o bölgenin tamamlanmasını; Fikret Orman ise Lyon'dan Rafael'i istiyor. Çünkü M.United ve Lyon'dan gelen bir Brezilyalıyı bir sonraki adımda Çin'e satmanın da hesaplarını yapıyor. Bir başka opsiyon ise Daniel Opare.. Opare'nin 3'üncü bir alternatif tutulacağı belirtildi.



ADRİANO KALIYOR

Siyah-beyazlıların, yabancı kulüpler tarafından en çok takip edilen isimlerinin başında Adriano geliyor. Brezilyalı sol bek, 33 yaşına gelmesine rağmen formundan hiçbir şey kaybetmedi. Dönem dönem sağ bekte de görev yapan sambacıya gelen düşük tekliflere olumsuz yanıt verileceği öğrenildi. Haziran 2019'a kadar kontratı bulunan Adriano'yla ocak ayında yeniden masaya oturulması bekleniyor.