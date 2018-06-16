Fikret Orman'ın Rafael planı belli oldu
Beşiktaş'ta sağ bek harekatı sürüyor. Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ün yanına Zeki Çelik'in de alınarak o bölgenin tamamlanmasını; Fikret Orman ise Lyon'dan Rafael'i istiyor.
Beşiktaş'ta sağ bek harekatı sürüyor. Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ün yanına Zeki Çelik'in de alınarak o bölgenin tamamlanmasını; Fikret Orman ise Lyon'dan Rafael'i istiyor. Çünkü M.United ve Lyon'dan gelen bir Brezilyalıyı bir sonraki adımda Çin'e satmanın da hesaplarını yapıyor. Bir başka opsiyon ise Daniel Opare.. Opare'nin 3'üncü bir alternatif tutulacağı belirtildi.
ADRİANO KALIYOR
Siyah-beyazlıların, yabancı kulüpler tarafından en çok takip edilen isimlerinin başında Adriano geliyor. Brezilyalı sol bek, 33 yaşına gelmesine rağmen formundan hiçbir şey kaybetmedi. Dönem dönem sağ bekte de görev yapan sambacıya gelen düşük tekliflere olumsuz yanıt verileceği öğrenildi. Haziran 2019'a kadar kontratı bulunan Adriano'yla ocak ayında yeniden masaya oturulması bekleniyor.
- 16.6.2018
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
Fikret Orman'ın Rafael planı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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