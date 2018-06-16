Fikret Orman'ın Rafael planı belli oldu – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    'ın Rafael planı belli oldu

    Fikret Orman'ın Rafael planı belli oldu

    'ta sağ bek harekatı sürüyor. , 'ün yanına Zeki Çelik'in de alınarak o bölgenin tamamlanmasını; ise 'dan Rafael'i istiyor.

    'ta sağ bek harekatı sürüyor. , 'ün yanına Zeki Çelik'in de alınarak o bölgenin tamamlanmasını; ise 'dan Rafael'i istiyor. Çünkü M.United ve Lyon'dan gelen bir Brezilyalıyı bir sonraki adımda 'e satmanın da hesaplarını yapıyor. Bir başka opsiyon ise Daniel Opare.. Opare'nin 3'üncü bir alternatif tutulacağı belirtildi.

    ADRİANO KALIYOR
    Siyah-beyazlıların, yabancı kulüpler tarafından en çok takip edilen isimlerinin başında geliyor. Brezilyalı sol bek, 33 yaşına gelmesine rağmen formundan hiçbir şey kaybetmedi. Dönem dönem sağ bekte de görev yapan sambacıya gelen düşük tekliflere olumsuz yanıt verileceği öğrenildi. Haziran 2019'a kadar kontratı bulunan Adriano'yla ocak ayında yeniden masaya oturulması bekleniyor.

    1. 16.6.2018
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