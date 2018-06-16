Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Negredo... – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    'ta sıcak gelişme! ...

    Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Negredo...

    'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Alvaro , ayrılırken Beşiktaş'a zorluk çıkarmak istemiyor.

    Geçtiğimiz sezon hedeflerin gerisinde kalan ve ligi 4. bitiren 'ta özellikle forvet hattındaki oyuncuların verimsizliği bu başarısızlığın sebebi olarak görülmüştü.

    Ligde 31 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 7 gol atıp, 6 asist yapan Alvaro 'nun performansı eleştiri konusu olmuştu. Aldığı yüksek ücret nedeniyle elden çıkarılması gündemde olan İspanyol forvetin satışı için yönetime zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.

    Basında çıkan 'Yıllık 4 milyon Euro'dan aşağı gelen tekliflere hayır diyeceği' şeklinde haberlere tepki gösteren 33 yaşındaki golcünün yönetimle özel bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

    Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılmak konusunda zorluk çıkarmayacağı, Beşiktaş ile taraftarına saygı duyduğunu ve buradan olumsuz havayla ayrılmak istemediğini söylediği kaydedildi. Negredo ile en ciddi şekilde ilgilenen takımın, Meksika kulübü Toluca olduğu öğrenildi.

    beIN Sports

    1. 15.6.2018 16:02
    2. Güncelleme: 16.6.2018 02:08
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