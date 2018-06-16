Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Alvaro Negredo, ayrılırken Beşiktaş'a zorluk çıkarmak istemiyor.
Geçtiğimiz sezon hedeflerin gerisinde kalan ve ligi 4. bitiren Beşiktaş'ta özellikle forvet hattındaki oyuncuların verimsizliği bu başarısızlığın sebebi olarak görülmüştü.
Ligde 31 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 7 gol atıp, 6 asist yapan Alvaro Negredo'nun performansı eleştiri konusu olmuştu. Aldığı yüksek ücret nedeniyle elden çıkarılması gündemde olan İspanyol forvetin satışı için yönetime zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.
Basında çıkan 'Yıllık 4 milyon Euro'dan aşağı gelen tekliflere hayır diyeceği' şeklinde haberlere tepki gösteren 33 yaşındaki golcünün yönetimle özel bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılmak konusunda zorluk çıkarmayacağı, Beşiktaş ile taraftarına saygı duyduğunu ve buradan olumsuz havayla ayrılmak istemediğini söylediği kaydedildi. Negredo ile en ciddi şekilde ilgilenen takımın, Meksika kulübü Toluca olduğu öğrenildi.
beIN Sports
- 15.6.2018 16:02
- Güncelleme: 16.6.2018 02:08
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Negredo... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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