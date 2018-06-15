Kylian Mbappe Q7’yi unutmadı – Fotomaç – 15 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Q7’yi unutmadı

    <a href="/index/kylian-mbappe?id=b35ed416-6e28-4a6a-a085-68086fb5320b" class="" rel="tag">Kylian Mbappe</a> Q7’yi unutmadı
    Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Fransa 'nın yıldız ismi 'nin antrenmandaki görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Yıldız futbolcu antrenmanda trivela ile attığı gol sonrası "" diye bağırdı. Mbappe'nin bu görüntüleri Portekizli futbolseverlerin yanı sıra Beşiktaşlı taraftarlardan da büyük ilgi gördü.
    1. 15.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Q7’yi unutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN