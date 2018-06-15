Beşiktaş'a git – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    Beşiktaş'a git

    Eski Beşiktaşlı Marcelo’nun eşi, ’dan ’e sosyal medyadan ‘Come To ’ çağrısı yaptı

    Bir süredir sağ bek arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, 'da forma giyen için hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Rafael'in siyah-beyazlı ekibi tercih etmesindeki nedenlerden birinin de Lyon'da oynayan eski Beşiktaşlı Marcelo olduğu belirlendi. Marcelo'nun Rafael'e, "Mutlaka git. büyük bir kulüp" dediği ortaya çıktı.

    ÜÇ YILDIR LYON'DA OYNUYOR
    Öte yandan eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes'in eşi de üzerinden Brezilyalı defans oyuncusu Rafael'e "Come To Beşiktaş" çağrısında bulundu. Kariyerine 'nın Fluminense takımında başlayan Rafael, 2008- 15 arasında forması giydi. 2015'te Lyon'a transfer olan Brezilyalı sağ bek son 3 sezondur Lyon'da oynuyor. Rafael 2 kez de Brezilya 'nda forma giydi.

    697 gün sonra kulübüne geri döndü
    , ile 3 yıllık kontrat imzaladı. ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Demba Ba'nın Shanghai'a 697 gün sonra geri döndüğüne vurgu yapılırken, Senegalli oyuncunun 9 numaralı formayı giyeceği de duyuruldu. Demba Ba'nın Shanghai Shenhua'dan sezon başına 8 milyon euro alacağı ifade edildi.
    1. 15.6.2018
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