Beşiktaş'a git
Eski Beşiktaşlı Marcelo’nun eşi, Lyon’dan Rafael’e sosyal medyadan ‘Come To Beşiktaş’ çağrısı yaptı
ÜÇ YILDIR LYON'DA OYNUYOR
Öte yandan eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes'in eşi de sosyal medya üzerinden Brezilyalı defans oyuncusu Rafael'e "Come To Beşiktaş" çağrısında bulundu. Kariyerine Brezilya'nın Fluminense takımında başlayan Rafael, 2008- 15 arasında Manchester United forması giydi. 2015'te Lyon'a transfer olan Brezilyalı sağ bek son 3 sezondur Lyon'da oynuyor. Rafael 2 kez de Brezilya Milli Takımı'nda forma giydi.
697 gün sonra kulübüne geri döndü
Demba Ba, Shanghai Shenhua ile 3 yıllık kontrat imzaladı. Çin ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Demba Ba'nın Shanghai'a 697 gün sonra geri döndüğüne vurgu yapılırken, Senegalli oyuncunun 9 numaralı formayı giyeceği de duyuruldu. Demba Ba'nın Shanghai Shenhua'dan sezon başına 8 milyon euro alacağı ifade edildi.
- 15.6.2018
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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