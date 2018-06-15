Başkan Orman’dan “bayram” mesajı – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Başkan Orman’dan “bayram” mesajı

    Başkan Orman’dan “bayram” mesajı
    Başkanı , Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Orman, kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadeleri kullandı: "Küskünlerin barıştığı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldığı, ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar, ülkemizin birlik beraberliği için son derece önemlidir."
    1. 15.6.2018
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