Semih Kılıçsoy ayakta alkışlandı – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    ayakta alkışlandı

    Semih Kılıçsoy ayakta alkışlandı

    'DA düzenlenen Dostluk İçin Futbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Beşiktaş'ın genç oyuncusu temsil etti.

    Takımının 8 golünden 6'sına imza atan Semih, oyunuyla göz doldururken; turnuvayı izleyenlerden tam not almayı başardı. Bu yıl altıncısı düzenlenen Dostluk İçin Futbol programına, 211 ülke ve bölgeden gençler katıldı.
    1. 14.6.2018
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