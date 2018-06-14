Negredo'nun keyfi yerinde – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
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    'nun keyfi yerinde

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    BEŞİKTAŞ yönetiminin elden çıkarmak istediği , 26 Haziran'da İstanbul'da olacağını açıkladı.

    'ın kendisine yaptığı teklifi cevaplayan Matador; "Yeni sezonda bambaşka, daha çok gol atan bir olarak sahada yer alacağım. İyi tatil yaptım, kendimi hazır hissediyorum" sözlerini kullandı.
    1. 14.6.2018
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