Fikret Orman transferi açıkladı! Oğuzhan Özyakup ve Manuel Fernandes...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman beIN Sports'a konuştu. Transferle ilgili önemli açıklamalar yapan Fikret Orman, Oğuzhan Özyakup'la sözleşme imzaladıklarını belirtirken, Manuel Fernandes'in de Beşiktaş'a dönmek için haber gönderdiğini açıkladı
"OĞUZHAN ÖZYAKUP İMZALADI"
Oğuzhan Özyakup ile yeni sözleşme imzaladık. Yakında KAP'a da bildiririz. "Bu sezon forvetlerimizin performansından memnun kalmadık. Önümüzdeki sezonla ilgili santrfor arayışımız var. Emre Akbaba ve Deniz Türüç'ün kulüplerinin büyük beklentileri var, bu yüzden şu anda gündemimizde değiller.
"FERNANDES DÖNMEK İSTİYOR"
Manuel Fernandes, Beşiktaş'a dönmek istiyor. Taraftarın da Manuel ile ilgili bir isteği var. Fernandes'e birazcık kırgınım gidiş şekli iyi değildi ama bir insan hatasını kabul ediyorsa, ikinci şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Quaresma'da yaptık, iyi oldu. Mali koşullarına bakıp, Şenol Hoca'nın fikrini almak lazım.
"TALISCA'NIN HAYATI PARA"
Talisca'ya "Senin bonservisini alacağız" dedik. "Ben Beşiktaş'ta kalmayı düşünmüyorum" dedi. Talisca'nın hayatı para üzerine kurulmuş. Aboubakar için bizim bildiğimiz gerçekler var. O gerçekler biz bildiğimiz sürece olma ihtimali zor. Geçen sezon da bu gerçekler vardı. Biz bunları kamuoyuyla paylaşmayınca eleştiriler geliyor. Bırakın da işimizi yapalım."
"Demba Ba, Göztepe'ye de bizim onayımızla gitti. Tamer orada diye gitti. Biz oluru verdik. Demba Ba'ya yapılanlar ayıp. Demba Ba'ya kontrat önerdik ama Çin'den 3-4 katı ciddi bir teklif geldi."
"Atiba 1 sene daha oynamak istiyor, biz de önerdik. Eğer daha iyi kontrat bulursa, o kendisinin bileceği iş."
"Bunu söylemek istemiyordum ama artık söylemek zorundayım. Erdal Torunoğulları bizde hiçbir zaman transferden sorumlu olmadı. Dış ilişkilerden sorumluydu."
"Geçen sene en ucuz kombinemiz 1200 liraydı, bu sene 1300 lira oldu. Fakat giderlerimiz döviz kuru sebebiyle çok daha arttı."
SERKAN REÇBER ALTYAPININ BAŞINA
"Artık futbolcuların çoğu yabancı. Onların da ruh halinden anlamak için eski futbolcularımızdan faydalanmak isterim. Guti, Beşiktaş'ta çalışabilir mi? Çalışabilir. Guti ile daha önceden de konuşuyordum. Eski oyuncularımızla zaten hep iletişim halinde oluruz biz. İlhan Mansız, Beşiktaş'ın bir evladıdır. Kurslara falan gitmesi gerekir.. Marcelo evladım gibidir mesela. Seneye yardımcı antrenör olacak takımda. Hoca da istiyor. Şenol Güneş'in yardımcısı Guti de olabilir. İlhan Mansız da olabilir. Hocamız buna karar verecek." Başkan bu arada Serkan Reçber'in scout ve altyapının başına geldiğini belirterek, "Bu sene Ümraniye'de müthiş bir akademi kuruyoruz. Serkan Reçber'in A Takım ile ilgisi olmayacak" dedi.
FENERBAHÇE İLE NE DERDİM OLUR!
Başkan Fikret Orman, ezeli rakiplerinden F.Bahçe ile hiçbir derdi olmadığını söyledi. Her zaman Beşiktaş'ın F.Bahçe'ye yenmek, F.Bahçe'nin de Beşiktaş'ı yenmek için sahaya çıkacağını belirten Orman, "Çok yakın arkadaşlarım Fenerbahçeli'dir. Ercan Saatçi çok yakın arkadaşımdır, çok da iyi Fenerbahçeli'dir. Çocuklarımızla beraber tatile gideceğiz. Bizim yarışımız her zaman saha içerisinde olur" dedi. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın yaptığı açıklamaları hatalı bulduğunu ifade eden Başkan Orman, Atiba için de şu yorumu yaptı: "Bir yıllık kontrat önerdik, kabul ederse kalacak. Ben kalmasını istiyordum, sonra da farklı görevlerde bizimle olabilir."
BURAK YILMAZ İYİ BEŞİKTAŞLI
Aboubakar'ın durumu ortada. İsteriz ama gerçekler var, hiç kolay değil. Biz neyi, ne için yaptığımızı biliyoruz, Burak Yılmaz, Trabzonspor'un oyuncusu. Trabzonspor bonservis bedeli ödeyerek aldı, iyi de bir kontratı var. Burak'ı ben çok severim. Beşiktaş Başkanı olarak görevim, Beşiktaşlı olanlara sahip çıkmak. Burak Yılmaz da Beşiktaşlı. Son durum bu!"
- 13.6.2018 19:25
- Güncelleme: 14.6.2018 08:47
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
Aslan Kim gitmek istemez Barcanin alt yapisina?Kendimizi kandirmayalim!
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
west sayın başkan senin altyapında torpil dönüyor...Parayı yediren profosyonel oluyor...Hiç alt yapıyı denetlemiyorsunuzki...
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Kombineden 30 milyon TL
Toplam 2
Yorum
west gecen senede 45 milyon dediler..iki senede 80 milyona yaklaştı..Ama borçlarda azalma yok...Birileri klübü fena sövüşlüyor
Fikret Orman transferi açıkladı! Oğuzhan Özyakup ve Manuel Fernandes... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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