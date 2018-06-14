Clubbe Brugge'den Mitrovic’e teklif – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
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    Clubbe Brugge'den Mitrovic’e teklif

    Clubbe Brugge'den Mitrovic’e teklif

    Geçen? sezon Beşiktaş'tan Belçika Ligi ekiplerinden 'e kiralanan Matej Mitrovic'e teklif var.

    Sözleşmesindeki 4.5 milyon Euro'luk satın alma maddesi 1 Haziran'da sona eren Hırvat stoperi kadrosuna katmak için geç de olsa harekete geçen 'ün, Beşiktaş'a 3.5 milyon Euro'luk anlaşma teklif ettiği bildirildi. Teknik direktör 'in kararı sonrasında yönetimin geri çağırdığı deneyimli ismin de, Tosic'in Çin'e transferi sonrasında kadroda yer bulma şansı oluşması sebebiyle Beşiktaş'la yola devam etmeye sıcak baktığı bildirildi.
    1. 14.6.2018
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