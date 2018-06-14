Beşiktaş'tan Dünya Kupası için 3 yıldızına başarı mesajı! – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'tan için 3 yıldızına başarı mesajı!

    Beşiktaş'tan Dünya Kupası için 3 yıldızına başarı mesajı!
    kulübü, Rusya'da bu akşam başlayacak olan 2018 'nda mücadele edecek olan siyah-beyazlı oyuncular için sosyal medya hesabından başarı mesajı paylaştı. Paylaşımda "Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda Portekiz forması giyecek Pepe ve Quaresma ile Hırvatistan forması giyecek Vida'ya başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
    1. 14.6.2018
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