Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz isim: Bogarin – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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    14 Haziran 2018, Perşembe
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    'ta orta sahaya sürpriz isim: Bogarin

    Beşiktaş'ta orta sahaya sürpriz isim: Bogarin

    Paraguay basınında için bir iddiası yer aldı

    Haberde; siyah-beyazlıların Club Guarani forması giyen Rodrigo Bogarin ile ilgilendiği; Beşiktaşlı yöneticilerin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için görüşmelerini gerçekleştirdiği yazıldı. Bogarin, geçen sezon Clup Guarani'de 25 maçta 5 gol attı.
    1. 14.6.2018
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