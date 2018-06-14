Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sisteminde yer alan bilgiye göre, bu sezon sonu itibarıyla siyah beyazlı kulüp ile sözleşmesi sona eren milli futbolcunun 31 Mayıs 2022 tarihinde sonlanacak yeni bir sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Oğuzhan Özyakup geçen sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıkarken, 8 asist üretti.
ARSENAL'E 'YÜZDE 30' ÇALIMI!
Siyah beyazlıların sözleşmeyi bekletmesinin sebebi ise Arsenal'in yüzde 30'luk bonservis hakkından kaynaklanıyordu. Beşiktaş, bu yüzden oyuncunun sözleşmesinin sonlanmasını ve bu şekilde Arsenal'in oyuncunun satışından alabileceği yüzde 30'luk payı ortadan kaldırmayı başardı.
Oğuzhan'la imza parasını da kapsayan yeni bir sözleşmeye imza atan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, böylelikle Oğuzhan Özyakup'un Avrupa'ya olası satışında bonservis bedelinin yüzde yüzünü kulüp kasasına koyacak.
- 14.6.2018 18:28
- Güncelleme: 14.6.2018 20:04
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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