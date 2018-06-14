Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup ile sözleşme yeniledi – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    , ile sözleşme yeniledi

    Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup ile sözleşme yeniledi

    , sezon sonunda sözleşmesi sona eren ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.

    'nun () sisteminde yer alan bilgiye göre, bu sezon sonu itibarıyla siyah beyazlı kulüp ile sözleşmesi sona eren milli futbolcunun 31 Mayıs 2022 tarihinde sonlanacak yeni bir sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

    geçen sezon formasıyla 37 maça çıkarken, 8 asist üretti.

    ARSENAL'E 'YÜZDE 30' ÇALIMI!

    Siyah beyazlıların sözleşmeyi bekletmesinin sebebi ise Arsenal'in yüzde 30'luk bonservis hakkından kaynaklanıyordu. Beşiktaş, bu yüzden oyuncunun sözleşmesinin sonlanmasını ve bu şekilde Arsenal'in oyuncunun satışından alabileceği yüzde 30'luk payı ortadan kaldırmayı başardı.

    Oğuzhan'la imza parasını da kapsayan yeni bir sözleşmeye imza atan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, böylelikle Oğuzhan Özyakup'un Avrupa'ya olası satışında bonservis bedelinin yüzde yüzünü kulüp kasasına koyacak.

    1. 14.6.2018 18:28
    2. Güncelleme: 14.6.2018 20:04
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