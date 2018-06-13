Satış geliri 10 milyon Euro – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    Satış geliri 10 milyon Euro

    Satış geliri 10 milyon Euro
    Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği oyuncuların satışından yaklaşık 10 milyon euro gelir bekliyor. Yönetimin satarak 10 milyon euro'luk kaynak yaratmak istediği isimler; , Love, Aras, Boyko ve Veli olarak öne çıkıyor. için İkinci Başkan Ahmet Çebi, Başkan 'ı ikna etmeye çalışırken; yönetim ise Vida, Töre, Lens, Larin ve Mitrovic'in satılmasını istemiyor.
    1. 13.6.2018
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