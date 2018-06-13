Menajerlerden ilginç teklifler – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    Menajerlerden ilginç teklifler

    Menajerlerden ilginç teklifler
    Gignac, Remy, Llorente, Soriano, , Cisse gibi oyuncular için her gün ayrı bir kulübe teklif geliyor. Bedelsiz gelebilecek olandan, 20 gol sözü verene, 10 bin forma sattırma sözü verenden, "sizde oynamayı kabul ettirdim" diyene kadar birbirinden ilginç teklif mail kutusunu dolduruyor.
    1. 13.6.2018
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