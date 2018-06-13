Gökhan Keskin’i Larin bitirdi – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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HEPSİ
    13 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’i bitirdi

    Gökhan Keskin’i Larin bitirdi
    Suarez benzeri özellikleri olduğu için 'a edilen Cyle , bekleneni veremeyince 'i de koltuğundan etti. Keskin'in yaklaşık iki sezon boyunca Larin'in transfer edilmesi için ısrarcı olduğu ancak genç oyuncu 6 ay boyunca kulübeye bile girmekte zorlanınca Keskin de işinden oldu.
    1. 13.6.2018
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