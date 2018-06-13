Fikret Orman, 1903 Dolmabahçe Grubu’nun iftarına katıldı – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    , ’nun iftarına katıldı

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>, <a href="/index/1903-dolmabahce-grubu?id=498ba622-fd2e-4892-b885-33058bb1f3a1" class="" rel="tag">1903 Dolmabahçe Grubu</a>’nun iftarına katıldı

    Kulübü Başkanı , 'nun iftarına katıldı.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orman, 'nun Akatlar No:1903'te düzenlediği iftar davetinde yer aldı.

    İftarda kısa bir konuşma yapan Orman, 'ın büyük bir camia olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

    "Zor bir süreci hep beraber aştık. Camiamızın dik duruşunu herkese gösterdiğimiz için sevinçliyim. Sezonu istediğimiz seviyede bitiremedik. Taraftarlarımızın kulübü sahiplendiği bir dönemi yaşıyoruz. Camia olmanın en önemli unsuru aidiyet duygusudur. Yeni bir sezona başlayacağız. Beşiktaş'ın Avrupa'da bir başarı çizgisi var. Avrupa'da final oynama hedefimiz var. Beşiktaş, sağlam temellere oturmuş bir camia. Beşiktaş, cumhuriyetin kurulmasında misyonu olan bir camiadır."

    1. 13.6.2018 00:18
    2. Güncelleme: 13.6.2018 01:42
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