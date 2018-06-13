Fikret Orman, 1903 Dolmabahçe Grubu’nun iftarına katıldı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 1903 Dolmabahçe Grubu'nun iftarına katıldı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orman, 1903 Dolmabahçe Grubu'nun Akatlar No:1903'te düzenlediği iftar davetinde yer aldı.
İftarda kısa bir konuşma yapan Orman, Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Zor bir süreci hep beraber aştık. Camiamızın dik duruşunu herkese gösterdiğimiz için sevinçliyim. Sezonu istediğimiz seviyede bitiremedik. Taraftarlarımızın kulübü sahiplendiği bir dönemi yaşıyoruz. Camia olmanın en önemli unsuru aidiyet duygusudur. Yeni bir sezona başlayacağız. Beşiktaş'ın Avrupa'da bir başarı çizgisi var. Avrupa'da final oynama hedefimiz var. Beşiktaş, sağlam temellere oturmuş bir camia. Beşiktaş, cumhuriyetin kurulmasında misyonu olan bir camiadır."
- 13.6.2018 00:18
- Güncelleme: 13.6.2018 01:42
-
Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
-
Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
-
Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Fikret Orman, 1903 Dolmabahçe Grubu’nun iftarına katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.