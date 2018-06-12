Vagner Love açılışa geliyor – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    12 Haziran 2018, Salı
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    Vagner Love açılışa geliyor

    Vagner Love açılışa geliyor

    'taki alacakları için icra takibi başlattığı iddia edilen Love için avukatından açıklama geldi.

    Avukat Diogo Souza, Dominik Cumhuriyeti'nde tatil yapan Love'un 'a karşı 'ya gideceği iddialarının doğru olmadığını ve oyuncusunun 26 Haziran'daki sezon açılışında 'de olacağını söyledi. Love, siyahbeyazlı kulübe alacakları ödenmediği gerekçesiyle ihtarname çektirmiş ve bu hareket 'Beşiktaş'ı icraya verdi' şeklinde yansımıştı.
    1. 12.6.2018
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