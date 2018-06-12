UEFA’dan çok güldüren foto! – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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HEPSİ
    12 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’dan çok güldüren foto!

    UEFA’dan çok güldüren foto!
    'nın resmi twitter hesabından Şampiyonlar Ligi'nin 2017-18 sezonunun en iyi fotoğrafları paylaşılmaya devam ediyor. Dün yapılan paylaşımda ise Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi ile oynadığı karşılaşmada ve Ribery'nin kameralara takılan güldüren bu fotoğrafı oldu.
    1. 12.6.2018
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