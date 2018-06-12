Talisca'nın Çin'e transferinin perde arkası! Benfica’ya FFP kuralı... – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    'nın 'e transferinin perde arkası! ’ya FFP kuralı...

    Talisca'nın Çin'e transferinin perde arkası! Benfica’ya FFP kuralı...

    'nın neden kiralık olarak 'e gittiği ortaya çıktı

    kulübünün, 'yı önce kiralayıp sonra satmasının arkasında FFP kurallarının olduğu ortaya çıktı. Sambacıdan toplamda 40 milyon euro kazanacak olan Portekizliler rakamı gelecek sezonun FFP rakamları içine koyarak rahatlama yaşamayı hedefliyor.
    1. 12.6.2018
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