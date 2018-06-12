Şenol Güneş'ten ibretlik ceza – Fotomaç – 12 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'ten ibretlik ceza

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'ten ibretlik ceza

    ’le tartışan , “Verilen broşür dağıtma ve öfke kontrolü eğitimini uyguladım” dedi

    BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü , kendisine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan adlı taraftarın uzlaşma yasası gereğince, 'Sporda şiddete hayır' konulu büroşür dağıtması ve öfke kontrolü eğitimi almasını istedi.

    İsaoğlu, uzlaşma şartı olarak 'sporda şiddete hayır' konulu broşür dağıtması ve öfke kontrol eğitimine katılması istendi. bunu kabul edip yerine getirdiği ve ardından da dosyanın kapatıldığı kaydedildi.
    1. 12.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ten ibretlik ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN