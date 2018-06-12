Şenol Güneş'ten ibretlik ceza
Şenol Güneş’le tartışan Muhammet Sefa İsaoğlu, “Verilen broşür dağıtma ve öfke kontrolü eğitimini uyguladım” dedi
İsaoğlu, uzlaşma şartı olarak 'sporda şiddete hayır' konulu broşür dağıtması ve öfke kontrol eğitimine katılması istendi. Muhammet Sefa İsaoğlu bunu kabul edip yerine getirdiği ve ardından da dosyanın kapatıldığı kaydedildi.
- 12.6.2018
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Al Ahmet’i ver Semih’i
Toplam 2
Yorum
gsss ya manyak mısınız abi semihi ne ya. kurtulun artık şu eski hastalıklarınızdan.adamı gönderince gönderdik kaç maçı onun yüzünden kaybettik.
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Rakip Hollanda
Toplam 1
Yorum
ahmet serttaç ilk üç olur inşallah
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Pektemek’e Rize kancası
Toplam 2
Yorum
PEKTEMEK İ GÖR İMPARATOR. M. PEKTEMEK İ GS NİYE DÜŞÜNMEZ. PEKTEMEK İN OYUN SİSTEMİ GS YA UYUYOR VE ÇOK BAŞARILI OLACAKTIR. GS PEKTEMEK İ ALMALI.
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