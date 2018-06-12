Pektemek’e Rize kancası – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    12 Haziran 2018, Salı
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    Pektemek’e Rize kancası

    Pektemek’e Rize kancası

    G.Birliği’nden gelen teklife, küme düştüğü için olumsuz yanıt veren 29 yaşındaki forvet için ısrarcı tavrını sürdürüyor!

    SPOR 'in yeni ekiplerinden , Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Mustafa Pektemek ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Eski takımı G.Birliği'nin teklifine, geçen sezon küme düşmesi sebebiyle olumsuz yanıt verdiği öğrenilen 29 yaşındaki futbolcu için teknik direktör İbrahim Üzülmez'in ısrarcı olduğu bilgisi alındı. Oyuncu ve kulübün anlaşması halinde Beşiktaş'ın, transfere kolaylık sağlayacağı öğrenildi.


    İlk profesyonel sözleşmesini 2006'da Sakaryaspor ile imzalayan Pektemek, 2006-08 yıllarını burada geçirdi ve görev aldığı 33 maçta 4 gol ile takımına destek verdi. 2008'de G.Birliği'ne transfer oldu. Burada 3 sezon geçiren ve G.Birliği forması ile 67 maçta forma şansı bulan milli futbolcu, 24 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Pektemek geçen sezon siyah beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 15 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

    Osman DİREKLİ
    1. 12.6.2018
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