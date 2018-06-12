Pektemek’e Rize kancası
G.Birliği’nden gelen teklife, küme düştüğü için olumsuz yanıt veren 29 yaşındaki forvet için Çaykur Rizespor ısrarcı tavrını sürdürüyor!
İlk profesyonel sözleşmesini 2006'da Sakaryaspor ile imzalayan Pektemek, 2006-08 yıllarını burada geçirdi ve görev aldığı 33 maçta 4 gol ile takımına destek verdi. 2008'de G.Birliği'ne transfer oldu. Burada 3 sezon geçiren ve G.Birliği forması ile 67 maçta forma şansı bulan milli futbolcu, 24 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Pektemek geçen sezon siyah beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 15 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.
Osman DİREKLİ
- 12.6.2018
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Al Ahmet’i ver Semih’i
Toplam 2
Yorum
gsss ya manyak mısınız abi semihi ne ya. kurtulun artık şu eski hastalıklarınızdan.adamı gönderince gönderdik kaç maçı onun yüzünden kaybettik.
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Rakip Hollanda
Toplam 1
Yorum
ahmet serttaç ilk üç olur inşallah
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Pektemek’e Rize kancası
Toplam 2
Yorum
PEKTEMEK İ GÖR İMPARATOR. M. PEKTEMEK İ GS NİYE DÜŞÜNMEZ. PEKTEMEK İN OYUN SİSTEMİ GS YA UYUYOR VE ÇOK BAŞARILI OLACAKTIR. GS PEKTEMEK İ ALMALI.
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