Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden Boğaz’da keyif – Fotomaç – 12 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ve çiftinden Boğaz’da keyif

    Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden Boğaz’da keyif

    Beşiktaşlı futbolcu ile 7 aylık hamile eşi hafta sonu Boğaz'da tekne sefası yaptı

    Kız bebek bekleyen ikili çocuklarına Mihran adını verecek. 33 yaşındaki Ovalı evde suda doğum yapacak. paylaşımının altına 'herkes hayalini yaşasın dilerim' mesajını yazdı.

    1. 12.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden Boğaz’da keyif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN