Beşiktaş'a Rafael da Silva müjdesi – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    12 Haziran 2018, Salı
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    'a Rafael da Silva müjdesi

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a Rafael da Silva müjdesi

    ’ün alternatifini arayan siyah-beyazlılar, forması giyen Brezilyalı sağ bekin transferinde mutlu sona çok yaklaştılar

    Sağ bekte 'e iyi bir alternatif arayan , Rafael da Silva transferinde sona çok yaklaştı. A Spor'da yayınlanan Transfer Dosyası programında, Brezilyalı yıldızın İstanbul'a gelip sözleşme imzalayacağı belirtildi. Beşiktaşlı eski stoper Marcelo Guedes'in takım arkadaşı olan 27 yaşındaki sağ bek, Fransa'nın kulübünde forma giyiyor. Bir dönem Manchester United'da da oynayan sambacı için Fransız kulübüyle ilk görüşme yapıldı.

    5 MİLYON EURO&NBSP;İSTEDİLER
    kulübü, Rafael'in bonservisi için 'tan 5 milyon euro isterken, siyah-beyazlılar 2.5 milyon euro üzerinden pazarlıklarını sürdürüyor. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 2.2 milyon eurro garanti ücret talep etti. Önce kulübüyle anlaşma yolları arayan siyah-beyazlı yönetim, daha sonra Rafael'in ücreti için de pazarlıklara başlayacak. 2015'te ManU'dan Lyon'a geçen 1.72 boyundaki sambacı, geride bıraktığımız sezon Fransa liginde 24 maçta forma giydi. 1 gol atan ve 2 asist yapan Rafael'in, Lyon ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
    1. 12.6.2018
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