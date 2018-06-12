Beşiktaş'a Rafael da Silva müjdesi
Gökhan Gönül’ün alternatifini arayan siyah-beyazlılar, Lyon forması giyen Brezilyalı sağ bekin transferinde mutlu sona çok yaklaştılar
5 MİLYON EURO&NBSP;İSTEDİLER
Lyon kulübü, Rafael'in bonservisi için Beşiktaş'tan 5 milyon euro isterken, siyah-beyazlılar 2.5 milyon euro üzerinden pazarlıklarını sürdürüyor. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 2.2 milyon eurro garanti ücret talep etti. Önce kulübüyle anlaşma yolları arayan siyah-beyazlı yönetim, daha sonra Rafael'in ücreti için de pazarlıklara başlayacak. 2015'te ManU'dan Lyon'a geçen 1.72 boyundaki sambacı, geride bıraktığımız sezon Fransa liginde 24 maçta forma giydi. 1 gol atan ve 2 asist yapan Rafael'in, Lyon ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
- 12.6.2018
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Al Ahmet’i ver Semih’i
Toplam 2
Yorum
gsss ya manyak mısınız abi semihi ne ya. kurtulun artık şu eski hastalıklarınızdan.adamı gönderince gönderdik kaç maçı onun yüzünden kaybettik.
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Rakip Hollanda
Toplam 1
Yorum
ahmet serttaç ilk üç olur inşallah
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Pektemek’e Rize kancası
Toplam 2
Yorum
PEKTEMEK İ GÖR İMPARATOR. M. PEKTEMEK İ GS NİYE DÜŞÜNMEZ. PEKTEMEK İN OYUN SİSTEMİ GS YA UYUYOR VE ÇOK BAŞARILI OLACAKTIR. GS PEKTEMEK İ ALMALI.
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