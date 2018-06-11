Trezeguet ısrarı

Beşiktaş, G.Saray'ın da yakından ilgilendiği Kasımpaşalı Trezeguet için oldukça ısrarlı. İkinci başkan Ahmet Nur Çebi'nin oyuncunun serbest kalma bedeli olan 5 milyon euro'yu ödettirmek için Başkan Orman'ı iknaya çalıştığı kaydedildi. Güneş'in de Mısırlı oyuncu için "Talisca etkisi yapabilir. Benzer özellikleri var" dediği öğrenildi.