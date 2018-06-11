Trezeguet ısrarı – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Trezeguet ısrarı

    Trezeguet ısrarı

    , G.Saray'ın da yakından ilgilendiği için oldukça ısrarlı.

    , G.Saray'ın da yakından ilgilendiği için oldukça ısrarlı. İkinci başkan 'nin oyuncunun serbest kalma bedeli olan 5 milyon euro'yu ödettirmek için Başkan Orman'ı iknaya çalıştığı kaydedildi. Güneş'in de Mısırlı oyuncu için " etkisi yapabilir. Benzer özellikleri var" dediği öğrenildi.

    1. 11.6.2018
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