Trezeguet ısrarı
Beşiktaş, G.Saray'ın da yakından ilgilendiği Kasımpaşalı Trezeguet için oldukça ısrarlı.
Beşiktaş, G.Saray'ın da yakından ilgilendiği Kasımpaşalı Trezeguet için oldukça ısrarlı. İkinci başkan Ahmet Nur Çebi'nin oyuncunun serbest kalma bedeli olan 5 milyon euro'yu ödettirmek için Başkan Orman'ı iknaya çalıştığı kaydedildi. Güneş'in de Mısırlı oyuncu için "Talisca etkisi yapabilir. Benzer özellikleri var" dediği öğrenildi.
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
Trezeguet ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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