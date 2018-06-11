Mansız iddiası

Başkan Fikret Orman'ın "Hocamızın yanına bir yardımcı antrenör almayı düşünüyoruz" dediği Beşiktaş'ta yardımcı antrenör adayları konuşulurken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bir süre önce Yusuf Şimşek'le görüşüp anlaşan ve kararı teknik direktör Şenol Güneş'e bırakan siyah-beyazlı yönetimin dün de kulübün efsane futbolcularından İlhan Mansız ile yardımcılık konusunda masaya oturduğu kaydedildi. Görüşmenin oldukça olumlu geçtiği belirtilirken, son kararı yine Şenol Güneş'in vereceği ifade edildi. Öte yandan yardımcı hocalık için bir iddia da İspanyol medyasından geldi ve Guti ismi öne atıldı.



YUSUF DOĞRULAMIŞTI

Dıaro Sport gazetesi, Guti Hernandez'in Beşiktaş'ın ikinci hocası olacağını duyurduğu haberinde 'anlaşma yakın' denildi. Guti'nin adı Zidane'ın ayrılmasından sonra Real Madrid'in teknik direktörlüğü için de geçiyordu. Ayrıca Yusuf Şimşek de yönetimle anlaştığını hocanın kararını beklediğini duyurmuştu. Bu gelişmeler sonrası Güneş sessizliğini korurken, yardımcılığa seçeceği ismi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.