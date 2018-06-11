Mansız iddiası – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Mansız iddiası

    Mansız iddiası

    Yönetimin, eski futbolcu ile ’in yardımcılığı konusunda masaya oturduğu öne sürüldü

    Başkan 'ın "Hocamızın yanına bir yardımcı antrenör almayı düşünüyoruz" dediği 'ta yardımcı antrenör adayları konuşulurken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bir süre önce 'le görüşüp anlaşan ve kararı teknik direktör 'e bırakan siyah-beyazlı yönetimin dün de kulübün efsane futbolcularından ile yardımcılık konusunda masaya oturduğu kaydedildi. Görüşmenin oldukça olumlu geçtiği belirtilirken, son kararı yine Şenol Güneş'in vereceği ifade edildi. Öte yandan yardımcı hocalık için bir iddia da İspanyol medyasından geldi ve Guti ismi öne atıldı.

    YUSUF DOĞRULAMIŞTI
    Dıaro Sport gazetesi, Guti Hernandez'in Beşiktaş'ın ikinci hocası olacağını duyurduğu haberinde 'anlaşma yakın' denildi. Guti'nin adı Zidane'ın ayrılmasından sonra 'in teknik direktörlüğü için de geçiyordu. Ayrıca Yusuf Şimşek de yönetimle anlaştığını hocanın kararını beklediğini duyurmuştu. Bu gelişmeler sonrası Güneş sessizliğini korurken, yardımcılığa seçeceği ismi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

    1. 11.6.2018
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