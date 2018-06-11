Mansız iddiası
Yönetimin, eski futbolcu İlhan Mansız ile Şenol Güneş’in yardımcılığı konusunda masaya oturduğu öne sürüldü
Başkan Fikret Orman'ın "Hocamızın yanına bir yardımcı antrenör almayı düşünüyoruz" dediği Beşiktaş'ta yardımcı antrenör adayları konuşulurken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bir süre önce Yusuf Şimşek'le görüşüp anlaşan ve kararı teknik direktör Şenol Güneş'e bırakan siyah-beyazlı yönetimin dün de kulübün efsane futbolcularından İlhan Mansız ile yardımcılık konusunda masaya oturduğu kaydedildi. Görüşmenin oldukça olumlu geçtiği belirtilirken, son kararı yine Şenol Güneş'in vereceği ifade edildi. Öte yandan yardımcı hocalık için bir iddia da İspanyol medyasından geldi ve Guti ismi öne atıldı.
YUSUF DOĞRULAMIŞTI
Dıaro Sport gazetesi, Guti Hernandez'in Beşiktaş'ın ikinci hocası olacağını duyurduğu haberinde 'anlaşma yakın' denildi. Guti'nin adı Zidane'ın ayrılmasından sonra Real Madrid'in teknik direktörlüğü için de geçiyordu. Ayrıca Yusuf Şimşek de yönetimle anlaştığını hocanın kararını beklediğini duyurmuştu. Bu gelişmeler sonrası Güneş sessizliğini korurken, yardımcılığa seçeceği ismi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
Mansız iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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