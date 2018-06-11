Güneş forvet takviyesi bekliyor – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Güneş forvet takviyesi bekliyor

    Güneş forvet takviyesi bekliyor

    'in yardımcısının kim olacağı konuşuladursun, hocanın asıl aklı forvet transferinde...

    'in yardımcısının kim olacağı konuşuladursun, hocanın asıl aklı forvet transferinde... Yönetimin Larin'den yeni bir çıkarmasını beklerdiği usta hocanın, "Bu hemen olacak iş değil. Mutlaka forvet almamız gerekiyor" diyerek talebini sürekli yenilediği kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcının görüşülen isimler konusunda 'den bilgi aldığı gelen haberler arasında.

    1. 11.6.2018
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