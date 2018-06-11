Güneş forvet takviyesi bekliyor
Şenol Güneş'in yardımcısının kim olacağı konuşuladursun, hocanın asıl aklı forvet transferinde...
Şenol Güneş'in yardımcısının kim olacağı konuşuladursun, hocanın asıl aklı forvet transferinde... Yönetimin Larin'den yeni bir Cenk Tosun çıkarmasını beklerdiği usta hocanın, "Bu hemen olacak iş değil. Mutlaka forvet almamız gerekiyor" diyerek talebini sürekli yenilediği kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcının görüşülen isimler konusunda Ahmet Nur Çebi'den bilgi aldığı gelen haberler arasında.
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
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