Güneş forvet takviyesi bekliyor

Şenol Güneş'in yardımcısının kim olacağı konuşuladursun, hocanın asıl aklı forvet transferinde... Yönetimin Larin'den yeni bir Cenk Tosun çıkarmasını beklerdiği usta hocanın, "Bu hemen olacak iş değil. Mutlaka forvet almamız gerekiyor" diyerek talebini sürekli yenilediği kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcının görüşülen isimler konusunda Ahmet Nur Çebi'den bilgi aldığı gelen haberler arasında.