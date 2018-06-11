Kartal bir yandan da sağ bek takviyesi için çalışmaları sürdürüyor. Real Madrid'in 19 yaşındaki oyuncusu Achraf Hakimi için piyasa araştırması yapan siyah-beyazlılara Hakimi'nin menajerinden "Çocuk Dünya Kupası'nı bekleme kararında" cevabı geldiği bildirildi. Beşiktaş da genç yıldız adayını listeye ekledi.



SEBEBİ AYRILIK!

700 bin euro'luk alacağı için Beşiktaş'ı icraya veren Vagner Love'un bu davranışının nedeninin altında ayrılma isteği olduğu belirtildi. Brezilyalı futbolcunun bu şekilde yönetimle bağları koparıp sözleşmesinin feshedilmesini amaçladığı ve ülkesinde bir takıma bonservis bedeli olmadan gitmek istediği öne sürüldü.



GANİ ALMANYA'DA

21 yaşaltı futbol ligindeşampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Gani Sevim Almanya 4. liginin yolunu tuttu. 18 yaşındaki futbolcu, TSV Steinbach'a transfer oldu. Alman temsilcisi de transferi resmen duyurdu. Açıklamada Gani'nin UEFA Gençlik Ligi'nde forma giydiğine de vurgu yapıldı.