Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor! – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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HEPSİ
    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    'ta hareketliliği devam ediyor!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> hareketliliği devam ediyor!

    bir yandan da sağ bek takviyesi için çalışmaları sürdürüyor.

    bir yandan da sağ bek takviyesi için çalışmaları sürdürüyor. 'in 19 yaşındaki oyuncusu Achraf Hakimi için piyasa araştırması yapan siyah-beyazlılara Hakimi'nin menajerinden "Çocuk 'nı bekleme kararında" cevabı geldiği bildirildi. da genç yıldız adayını listeye ekledi.

    SEBEBİ AYRILIK!
    700 bin euro'luk alacağı için 'ı icraya veren Vagner Love'un bu davranışının nedeninin altında ayrılma isteği olduğu belirtildi. Brezilyalı futbolcunun bu şekilde yönetimle bağları koparıp sözleşmesinin feshedilmesini amaçladığı ve ülkesinde bir takıma bonservis bedeli olmadan gitmek istediği öne sürüldü.

    GANİ ALMANYA'DA
    21 yaşaltı futbol ligindeşampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Gani Sevim 4. liginin yolunu tuttu. 18 yaşındaki futbolcu, TSV Steinbach'a oldu. Alman temsilcisi de transferi resmen duyurdu. Açıklamada Gani'nin Gençlik Ligi'nde forma giydiğine de vurgu yapıldı.

    1. 11.6.2018
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