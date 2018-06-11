Beşiktaş Gökhan Keskin'le yollarını ayırdı
Beşiktaş Kulübü, Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Yapılan açıklama şöyle:
"Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yollarımızı ayırıyoruz. Futbolculuk döneminde Beşiktaşımıza değerli katkılar veren, futbol bilgisi ve tecrübesini geleceğin kartallarına aktarma konusunda önemli çalışmalar yürüten Gökhan Keskin'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"
- 11.6.2018 15:50
- Güncelleme: 11.6.2018 15:59
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
Beşiktaş Gökhan Keskin'le yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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