Beşiktaş, Gökhan Keskin, Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevi, yollar ayrıldı
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    'le yollarını ayırdı

    Beşiktaş Gökhan Keskin'le yollarını ayırdı

    Kulübü, görevini yürüten ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    Yapılan açıklama şöyle:
    "Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yollarımızı ayırıyoruz. Futbolculuk döneminde Beşiktaşımıza değerli katkılar veren, futbol bilgisi ve tecrübesini geleceğin kartallarına aktarma konusunda önemli çalışmalar yürüten Gökhan Keskin'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"


    1. 11.6.2018 15:50
    2. Güncelleme: 11.6.2018 15:59
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