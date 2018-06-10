Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak" – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Quaresma'dan 'ya: "Bana yalvaracak"

    Quaresma'dan <a href="/index/talisca?id=8483c625-545c-4599-b985-08a1331d4df1" class="" rel="tag">Talisca</a>'ya: "Bana yalvaracak"

    Beşiktaş'ta iki sezon kiralık oynadıktan sonra ayrılan ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden birine gitmesine kesin gözüyle bakılan Talisca'nın 6 aylığına Çin'e gitmesi kafaları karıştırdı.

    1. 10.6.2018
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