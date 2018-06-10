Yıllık 1 milyon 250 bin euro'luk ücretiyle Beşiktaş'ın en az kazanan yabancılarından biri olan Fabri maaşına zam istiyor. %30'luk küçülme düşünen yönetim ise İspanyol kalecinin bu isteğine sıcak bakmıyor. Nedeni ise Fabri'nin seneye ülkesine dönse bile şu andaki maaşını bile bulamayacak olması.