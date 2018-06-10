Fabri’nin zam isteğine ret! – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    ’nin zam isteğine ret!

    <a href="/index/fabri?id=a8d55c3d-6650-4b61-8545-24d36e5a5867" class="" rel="tag">Fabri</a>’nin zam isteğine ret!

    Yıllık 1 milyon 250 bin euro'luk ücretiyle 'ın en az kazanan yabancılarından biri olan maaşına zam istiyor.

    Yıllık 1 milyon 250 bin euro'luk ücretiyle 'ın en az kazanan yabancılarından biri olan maaşına zam istiyor. %30'luk küçülme düşünen yönetim ise İspanyol kalecinin bu isteğine sıcak bakmıyor. Nedeni ise 'nin seneye ülkesine dönse bile şu andaki maaşını bile bulamayacak olması.

    1. 10.6.2018
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