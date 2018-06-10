Beşiktaş yönetimi, sağ bek transferine öncelik vermiş durumda. Geçen sezon sakatlıklar yaşayan Gökhan Gönül'ün alternatifi olmadığı için sol ayaklı Adriano bu bölgede görev almıştı. Bu sorunla bir daha karşı karşıya kalmak istemeyen yönetim 3 adayı gündeme aldı. İlk sırada Lyon'dan Rafael ön plana çıkıyor. Yönetimin, Fransa'ya giderek Brezilyalı oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.



İLK ADAY RAFAEL

Bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Lyon'un takımda düşünmediği Rafael, düşük bir bonservisle kadroya katılması hedefleniyor. Olmazsa rota Basel'den Michael Lang'a çevrilecek. 27 yaşındaki sağ bek için çalışmalar devam ederken, bir diğer aday da Real Madrid'den Faslı Achraf Hakimi. Ancak bu iki futbolcunun da milli takımlarıyla Dünya Kupası'nda bulunmaları, Beşiktaş açısından dezavantaj teşkil ediyor.