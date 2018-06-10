Beşiktaş defans için üç aday belirledi
Elinde Gökhan Gönül’den başka sağ bek kalmayan ve bu mevkisini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, üç adayı gündemine aldı!..
Beşiktaş yönetimi, sağ bek transferine öncelik vermiş durumda. Geçen sezon sakatlıklar yaşayan Gökhan Gönül'ün alternatifi olmadığı için sol ayaklı Adriano bu bölgede görev almıştı. Bu sorunla bir daha karşı karşıya kalmak istemeyen yönetim 3 adayı gündeme aldı. İlk sırada Lyon'dan Rafael ön plana çıkıyor. Yönetimin, Fransa'ya giderek Brezilyalı oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.
İLK ADAY RAFAEL
Bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Lyon'un takımda düşünmediği Rafael, düşük bir bonservisle kadroya katılması hedefleniyor. Olmazsa rota Basel'den Michael Lang'a çevrilecek. 27 yaşındaki sağ bek için çalışmalar devam ederken, bir diğer aday da Real Madrid'den Faslı Achraf Hakimi. Ancak bu iki futbolcunun da milli takımlarıyla Dünya Kupası'nda bulunmaları, Beşiktaş açısından dezavantaj teşkil ediyor.
- 10.6.2018
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
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