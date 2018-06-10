Beşiktaş defans için üç aday belirledi – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    defans için üç aday belirledi

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> defans için üç aday belirledi

    Elinde ’den başka sağ bek kalmayan ve bu mevkisini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, üç adayı gündemine aldı!..

    yönetimi, sağ bek transferine öncelik vermiş durumda. Geçen sezon sakatlıklar yaşayan 'ün alternatifi olmadığı için sol ayaklı Adriano bu bölgede görev almıştı. Bu sorunla bir daha karşı karşıya kalmak istemeyen yönetim 3 adayı gündeme aldı. İlk sırada 'dan Rafael ön plana çıkıyor. Yönetimin, 'ya giderek Brezilyalı oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

    İLK ADAY RAFAEL
    Bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen 'un takımda düşünmediği Rafael, düşük bir bonservisle kadroya katılması hedefleniyor. Olmazsa rota Basel'den Michael Lang'a çevrilecek. 27 yaşındaki sağ bek için çalışmalar devam ederken, bir diğer aday da 'den Faslı Achraf Hakimi. Ancak bu iki futbolcunun da milli takımlarıyla 'nda bulunmaları, açısından dezavantaj teşkil ediyor.

    1. 10.6.2018
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