Oğuzhan Özyakup 5 senelik imzaladı – Fotomaç – 09 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    5 senelik imzaladı

    <a href="/index/oguzhan-ozyakup?id=fd358165-4635-49df-9bea-a3775fb53ab0" class="" rel="tag">Oğuzhan Özyakup</a> 5 senelik imzaladı
    'ın, milli oyuncu Oğuzhan ile geçen sene 5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. 'ta 4 yıl daha sözleşmesi bulunan Oğuzhan ile yapılan bu anlaşmanın geçen yıl açıklanmamasının sebebinin, 'in oyuncunun muhtemel satışında %30'luk pay sahibi olma maddesi olduğu belirtildi.
    1. 9.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    5 senelik imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN