Devler Ligi’nde kimlik değişimi – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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HEPSİ
    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Devler Ligi’nde kimlik değişimi

    Devler Ligi’nde kimlik değişimi
    , Şampiyonlar Ligi marka kimliğinde yapılan yenilikleri duyurdu. Tanıtımda ile ilgili detay dikkat çekti. 2018-2021'i kapsayan dönemde kullanılacak marka kimliğinde alışılagelen lacivertgümüş tonlarının yerini mavi ve pembe renkleri alıyor. Birçok görselle tanıtılan değişikliklerde, siyah-beyazlı temsilcimiz da yer buldu.
    1. 9.6.2018
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