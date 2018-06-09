Avrupa Ligi’ni kazanmalıyız – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    ’ni kazanmalıyız

    Avrupa Ligi’ni kazanmalıyız

    Avrupa'da maç kazanmanın yarattığı gücü hisseden , için en büyük hedefini UEFA 'ni kazanmak olarak belirledi

    Geçtiğimiz sezon çok ses ve dünyada ses getiren "Come to " organizasyonunun, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında gelen yenilgisiz liderlikle birleşmesiyle oluşan olumlu etki, başkan ve yöneticilere daha büyük hedefler için cesaret verdi. Siyah beyazlı kulübün hem dünyada tanınırlığını hem de taraftar sayısını artırmak isteyen yönetim, Avrupa'da kazanılacak kupadan daha güzel bir reklam olmayacağı görüşünde.

    GENİŞ ZAMANA YAYILACAK
    çalışmalarını çok dikkatli bir şekilde sürdürme kararı alan başkan Fikret Orman ve komitesi, geçen sezonlardan daha detaylı bir çalışmanın içine girdi. Bütçede yapılacak kısıntıdan dolayı çok sansasyon yaratmayacak oyuncular alacağı düşünülen transfer komitesi ise mevcut kadronun elemeler için yeterli olacağı düşüncesiyle geniş zamana yayılan bir transfer çalışması yapacak.

    İNCE ELEYİP, SIK DOKUYORUZ
    Teknik Direktör Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda 3 veya 4 yeni oyuncu ile takımı takviye edecek olan siyah-beyazlılar oyuncu satışı için de tok satıcı olacak. Yönetim, "Bu sene asıl hedefimiz UEFA kupasını kazanmak. Bunun için kadroyu en güçlü şekilde kurmanın hesaplarını yapıyoruz. sık dokuyacağız ve geçen seneden daha faydalı transferler yapacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 9.6.2018
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