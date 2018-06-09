Avrupa Ligi’ni kazanmalıyız
Avrupa'da maç kazanmanın yarattığı gücü hisseden Kartal, yeni sezon için en büyük hedefini UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak olarak belirledi
GENİŞ ZAMANA YAYILACAK
Yeni sezon çalışmalarını çok dikkatli bir şekilde sürdürme kararı alan başkan Fikret Orman ve transfer komitesi, geçen sezonlardan daha detaylı bir çalışmanın içine girdi. Bütçede yapılacak kısıntıdan dolayı çok sansasyon yaratmayacak oyuncular alacağı düşünülen transfer komitesi ise mevcut kadronun elemeler için yeterli olacağı düşüncesiyle geniş zamana yayılan bir transfer çalışması yapacak.
İNCE ELEYİP, SIK DOKUYORUZ
Teknik Direktör Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda 3 veya 4 yeni oyuncu ile takımı takviye edecek olan siyah-beyazlılar oyuncu satışı için de tok satıcı olacak. Yönetim, "Bu sene asıl hedefimiz UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmak. Bunun için kadroyu en güçlü şekilde kurmanın hesaplarını yapıyoruz. İnce eleyip sık dokuyacağız ve geçen seneden daha faydalı transferler yapacağız" ifadelerini kullandı.
- 9.6.2018
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"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
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Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
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Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
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