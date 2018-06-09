Ansarifard harekatı – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Ansarifard harekatı

    Ansarifard harekatı
    Geçtiğimiz günlerde için Başkanı 'i ikna ettiği iddia edilen Başkan 'ın bir futbolcunun daha ismini sorduğu iddia edildi. ekibinde bu sezon 25 maçta 17 gol ve 6 asistle oynayan Karim Ansarifard!.. Başkan Marinakis'in "Herkesi satabilirim" demesine üzerine Orman'ın Fortounis'ten sonra İranlı golcüyüde gündeme getirdiği; Yunan başkanın ise, "Onun için 'yı bir beklemek lazım. Bakalım orada ne yapacak" yanıtını verdiği öğrenildi.
    1. 9.6.2018
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