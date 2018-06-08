Tolgay’ın son talibi Stuttgart – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    Tolgay’ın son talibi Stuttgart

    Tolgay’ın son talibi Stuttgart
    İngiliz ve İtalyan kulüplerinin radarına giren 'a 'dan da talip çıktı. Kicker'in haberine göre Tolgay'ı kadrosuna katabilmek için harekete geçen Bundesliga ekibi Stuttgart, 'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Alman ekibinde, daha önce siyah-beyazlıların oyuncuları olan Mario Gomez ve Andreas Beck de forma giyiyor.
    1. 8.6.2018 08:57
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