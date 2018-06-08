Sporting efsanesinden Q7 ve Güneş açıklaması! – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    efsanesinden Q7 ve Güneş açıklaması!

    Sporting efsanesinden Q7 ve Güneş açıklaması!

    Quaresma, Portekiz’e dönmek istediğini söyledi. ’in efsanesi Pinto da “Ben olsam ile beraber ’taki Türk koçunu da getiririm” dedi

    'ın Portekizli yıldızı 'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Bir gün ülkeme dönmeyi elbette istiyorum. Hatta orada 'le birlikte çalışmayı da isterim" açıklaması, Portekiz'de gündem oldu. Spor TV'de basında çıkan haberlerinin değerlendirildiği programda Joao Pinto'dan ilginç bir çıkış geldi. 'in efsanelerinden olan Pinto, "Bu ortamda Sporting için teknik direktör ve oyuncu transferi zor görünüyor. Ben olsam Quaresma ile Beşiktaş'taki Türk koçunu getiririm. Takıma farklı hava katarlar. Hem geçen sezon maçlarında izledik Beşiktaş'ı. Düşünülmesi, üzerinde durulması gereken bir isim" diye yorumladı.

    1. 8.6.2018
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