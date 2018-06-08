Sporting efsanesinden Q7 ve Güneş açıklaması!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Bir gün ülkeme dönmeyi elbette istiyorum. Hatta orada Şenol Güneş'le birlikte çalışmayı da isterim" açıklaması, Portekiz'de gündem oldu. Spor TV'de basında çıkan transfer haberlerinin değerlendirildiği programda Joao Pinto'dan ilginç bir çıkış geldi. Sporting'in efsanelerinden olan Pinto, "Bu ortamda Sporting için teknik direktör ve oyuncu transferi zor görünüyor. Ben olsam Quaresma ile Beşiktaş'taki Türk koçunu getiririm. Takıma farklı hava katarlar. Hem geçen sezon Benfica maçlarında izledik Beşiktaş'ı. Düşünülmesi, üzerinde durulması gereken bir isim" diye yorumladı.