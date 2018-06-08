Sporting efsanesinden Q7 ve Güneş açıklaması!
Quaresma, Portekiz’e dönmek istediğini söyledi. Sporting’in efsanesi Pinto da “Ben olsam Ricardo Quaresma ile beraber Beşiktaş’taki Türk koçunu da getiririm” dedi
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Bir gün ülkeme dönmeyi elbette istiyorum. Hatta orada Şenol Güneş'le birlikte çalışmayı da isterim" açıklaması, Portekiz'de gündem oldu. Spor TV'de basında çıkan transfer haberlerinin değerlendirildiği programda Joao Pinto'dan ilginç bir çıkış geldi. Sporting'in efsanelerinden olan Pinto, "Bu ortamda Sporting için teknik direktör ve oyuncu transferi zor görünüyor. Ben olsam Quaresma ile Beşiktaş'taki Türk koçunu getiririm. Takıma farklı hava katarlar. Hem geçen sezon Benfica maçlarında izledik Beşiktaş'ı. Düşünülmesi, üzerinde durulması gereken bir isim" diye yorumladı.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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