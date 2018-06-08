Önce Slovakya sonra Avusturya

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 26 Haziran'da Ümraniye'de toplanarak başlayacak. Siyah-beyazlılar, ilk yurt dışı kampını 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Slovakya'nın Samorin bölgesinde yapacak. Ardından İstanbul'a dönecek olan Kara Kartallar, 11-20 Temmuz'da Avusturya'nın Ehrenhausen bölgesine gidecek.