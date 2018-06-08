Önce Slovakya sonra Avusturya – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Önce Slovakya sonra

    Önce Slovakya sonra Avusturya

    , yeni sezon hazırlıklarına 'da Ümraniye'de toplanarak başlayacak.

    , yeni sezon hazırlıklarına 'da Ümraniye'de toplanarak başlayacak. Siyah-beyazlılar, ilk yurt dışı kampını 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Slovakya'nın Samorin bölgesinde yapacak. Ardından 'a dönecek olan Kara Kartallar, 11-20 Temmuz'da 'nın Ehrenhausen bölgesine gidecek.

    1. 8.6.2018
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