Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, sessizliğini haber1903' e bozdu. Başarılı yönetici, "Gomez'e teklif yaptık ama o dönemdeki terör olayları kafasını karıştırdı. 'Fiorentina ile görüşelim ve lig bittiğinde kararımı açıklayayım' dedi. O zaman malum menajer de Gomez'i Milli Takım'a gidememekle tehdit etti, Gomez de bu tuzağa düştü" dedi.