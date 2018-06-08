Mario Gomez’i ‘tehdit’ ettiler! – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    Mario ’i ‘tehdit’ ettiler!

    Mario <a href="/index/gomez?id=740c00f4-e05b-4ed5-a528-ae8fb68e6914" class="" rel="tag">Gomez</a>’i ‘tehdit’ ettiler!

    Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, sessizliğini haber1903' e bozdu. Başarılı yönetici, "'e teklif yaptık ama o dönemdeki terör olayları kafasını karıştırdı. ' ile görüşelim ve lig bittiğinde kararımı açıklayayım' dedi. O zaman malum menajer de 'i 'a gidememekle tehdit etti, de bu tuzağa düştü" dedi.

    1. 8.6.2018
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