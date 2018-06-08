Lens’i duyurdular!

Beşiktaş şubat ayında Jeremain Lens'in bonservisini aldığını KAP' a bildirmişti. Oyuncunun eski kulübü Sunderland de, dün resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada Lens'in transferinin 1 Temmuz itibarı ile resmiyete kavuşacağını duyurdu. Kara Kartal'la 4 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun kontratı 2022 Haziran'ında sona erecek.