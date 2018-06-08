Lens’i duyurdular! – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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HEPSİ
    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    Lens’i duyurdular!

    Lens’i duyurdular!

    şubat ayında 'in bonservisini aldığını ' a bildirmişti.

    şubat ayında 'in bonservisini aldığını ' a bildirmişti. Oyuncunun eski kulübü Sunderland de, dün resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada Lens'in transferinin 1 Temmuz itibarı ile resmiyete kavuşacağını duyurdu. 'la 4 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun kontratı 2022 Haziran'ında sona erecek.

    1. 8.6.2018
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